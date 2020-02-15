شاب يتلف ثلاث مركبات لينتقم من خطيبته

أبو ظبي(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، أقدم شاب بالإمارات على إتلاف ثلاث مركبات تعود لعائلة خطيبته بسبب رفضها إتمام الزواج منه .

وفي التفاصيل ، فقد قالت الفتاة لخطيبها السابق ” روح مالك شي عندي ” وأعطته هداياه ، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة إنتقاماً منها .

وقام الشاب بسكب مادة حارقة على السيارات بالتعاون مع بعض زملائه ، بالإضافة إلى بتخريبها ثم لاذوا بالفرار .

وتمكنت شرطة دبي من التوصل للشاب من خلال كاميرات المراقبة التي أظهرت هويته ، خاصةً لإرتدائه قميص عرفته به خطيبته وتم القبض عليه ليواجه مصيره نظاماً.