شاب يتلف ثلاث مركبات لينتقم من خطيبته
في جريمة غريبة من نوعها ، أقدم شاب بالإمارات على إتلاف ثلاث مركبات تعود لعائلة خطيبته بسبب رفضها إتمام الزواج منه .
وفي التفاصيل ، فقد قالت الفتاة لخطيبها السابق ” روح مالك شي عندي ” وأعطته هداياه ، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة إنتقاماً منها .
وقام الشاب بسكب مادة حارقة على السيارات بالتعاون مع بعض زملائه ، بالإضافة إلى بتخريبها ثم لاذوا بالفرار .
وتمكنت شرطة دبي من التوصل للشاب من خلال كاميرات المراقبة التي أظهرت هويته ، خاصةً لإرتدائه قميص عرفته به خطيبته وتم القبض عليه ليواجه مصيره نظاماً.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1658 ] نشر منذ 14 دقيقة
يتلف 3 سيارات لا مشكله ممكن إصلاحها…؟!
لكن يقتل بنتهم بعد الزواج منها..هنا المشكلة الكبيرة
كان معهم كل الحق عندما رفضوه