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شاب يتلف ثلاث مركبات لينتقم من خطيبته

شاب يتلف ثلاث مركبات لينتقم من خطيبته
أبو ظبي(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، أقدم شاب بالإمارات على إتلاف ثلاث مركبات تعود لعائلة خطيبته بسبب رفضها إتمام الزواج منه .

وفي التفاصيل ، فقد قالت الفتاة لخطيبها السابق ” روح مالك شي عندي ” وأعطته هداياه ، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة إنتقاماً منها .

وقام الشاب بسكب مادة حارقة على السيارات بالتعاون مع بعض زملائه ، بالإضافة إلى بتخريبها ثم لاذوا بالفرار .

وتمكنت شرطة دبي من التوصل للشاب من خلال كاميرات المراقبة التي أظهرت هويته ، خاصةً لإرتدائه قميص عرفته به خطيبته وتم القبض عليه ليواجه مصيره نظاماً.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1658 ] نشر منذ 14 دقيقة

يتلف 3 سيارات لا مشكله ممكن إصلاحها…؟!

لكن يقتل بنتهم بعد الزواج منها..هنا المشكلة الكبيرة

كان معهم كل الحق عندما رفضوه

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