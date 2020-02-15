فيروس كورونا يشعل أزمة في قطاع السيارات الصينية

بكين(صدى):

تأثرت السيارات الصينية، بسبب فيروس كورونا وسط انخفاض مبيعات السيارات المحلية بشكل كبير؛ حيث باعت كبرى الشركات المحلية أقل من مليوني سيارة في جميع أنحاء البلد الآسيوي الشهر الماضي، بانخفاض هائل بلغت نسبته 18% بالمقارنة مع يناير 2019.

ولعب فيروس كورونا، دورًا في انخفاض المبيعات في يناير؛ فيما الانخفاض قد يكون أكثر وضوحًا في فبراير، وهو الأمر الذي سيُحدث صدمة كبيرة لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن تكون التأثيرات أسوأ مما حدث خلال تفشي وباء السارس في عام 2003.

وقد يتسبب انتشار الفيروس في دفع الصناعة إلى الركود بشكل شبة كامل، حيث أنه من المحتمل أن يؤدي كورونا إلى تعطيل إمدادات السيارات في الصين وحول العالم وسيكون له “تأثير الفراشة” على صناعة السيارات العالمية.