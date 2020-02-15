خصم نقاط مانشستر سيتي في الدوري حال ثبوت اتهامات الاتحاد الأوروبي

وكالات(صدى):

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مانشستر سيتي عن المشاركة في المنافسات القارية وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة موسمين بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف، الأمر الذي يهدد نقاط الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا.

ورفض مانشستر سيتي ،العقوبة ورفع القضية لمحكمة التحكيم الرياضي لمراجعته، مؤكدًا أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يكن عادلًا وأضر بسمعة الفريق؛ فيما قد يخدم القرار فرقًا أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لن تتضرر حصة إنجلترا من عدد الفرق التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والبالغ عددها 4 فرقًا.

ويعني ذلك أن صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي أصبح يملك حظوظًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني حاليًا بفارق 12 نقطة عن المركز الخامس؛ بينما قد يتعرض الفريق لعقوبات جديدة هذه المرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك لأن القوانين تفرض على الفرق إعطاء معلومات صحيحة حول ميزانيتها للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث في حال كانت الاتهامات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي صحيحة فمن المحتمل أن تتم معاقبة النادي من طرف الاتحاد الإنجليزي بخصم نقاط من رصيده في الدوري المحلي.