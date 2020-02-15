شركة الشايع توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الشايع الدولية في مدينة الرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين والسعوديات للعمل في قسم الموارد البشرية في الشركة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الجنسية السعودية؛ فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية بالتحدث والكتابة، والخبرة التي لا تقل عن عامين بشؤون الموظفين والموارد البشرية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة برامج الكمبيوتر؛ فيما يفضل الخبرة بالتحليل وكتابة التقارير؛ بينما تم افتتاح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء بتاريخ 12/2/2020، ويستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المتقدمة.

وأشارت إلى أنه يتم التقديم من خلال ارسال السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني الموضحة مع ذكر المسمى الوظيفي في خانة العنوان من هنـــــــا .