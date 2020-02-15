إنقاذ طفل من الغرق في عسير

أبها(صدى):

تمكنت فرق حرس الحدود في قطاع القحمة، التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، أمس الجمعة، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية في الحريضة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن المنقذ رأى الطفل وهو يتعرض للغرق في إحدى المناطق المخصصة للسباحة، وجرى على الفور إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له.

وفي السياق نفسه، أكد ” المطيري ” أنه تم نقله إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، لافتًا إلى أن حالته الصحية جيدة.