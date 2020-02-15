إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى أي دولة

طهران(صدى):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظریف، أن بلاده لم تتمكن من الحصول على معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانیة، وعلى الرغم من ذلك لن تسلمه إلى الحكومات الأجنبية.

وأكد ظريف أن إيران یحق لها أن تتبنى مسؤولیة التحقيق في حادث سقوط الطائرة لكنها بحاجة إلی البرمجیات والمعدات الخاصة من أمريكا أو دول غربیة كي تستطيع فك شفرة الصندوق الأسود.

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي شخص يحاول حالياً فك شفرته، أجاب ظریف “لا. لن نفتح الصندوق الأسود بدون مشاركة جميع الأطراف المعنية”.