قطاعات أمنية مختلفة تشارك في مؤتمر رؤية لأجيال واعدة

حسن الزهراني(صدى):

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة يفتتح يوم الأثنين القادم بتاريخ 23-24 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 17-18 فبراير 2020م المؤتمر السنوي الأول “رؤية لأجيال واعدة” المقرر تنظيمه في مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز

يناقش المؤتمر عدد من المواضيع الحيوية الهامة للاطفال واليافعين نفسياً وصحياً وإجتماعياً وأمنياً من اهمها :

1. المبادرة الوطنية لرعاية الطفل والوقاية من العنف.

2. تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

3. حقوق الطفل : التشريعات والآليات.

كما يتضمن المؤتمر عدد من ورش العمل في مجالات عدة :

1. الأمن السيبراني

2. الأسعافات الأولية

3. التنمر ( عنف الأقران)

4. الضمانات القانونية لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة الوطنية والإتفاقيات الدولية ومسؤولية الأسرة في تأصيل قيم وسلوك الأعتدال لدي النشئ

5. الدور التكاملي لمؤسسات المجتمع في تعزيز منظومة الأمن الفكري

6. المهارات الأساسية للتعامل مع حالات العنف والأيذاء

7. كن قدوة

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والذي يهدف إلى تعزيز الصورة الدولية للمملكة العربية السعودية في رعاية الطفل من جميع النواحي وتعزيز دور القطاعات التي تعنى بالطفل ، كما يشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والجهات الأمنية والمدنية و رئاسة أمن الدولة ومنها:

أمن الدولة ومباحث منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني ومكافحة المخدرات ومركز العمليات الموحد 911 والأدلة الجنائية ومستشفيات الأمن المركزي و هيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم وجمعية ساند الخيرية و الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و لجنة حماية الطفل من العنف والإيذاء بالمستشفى الجامعي ومعهد الأمير خالد الفيصل للإعتدال ومستشفى الأسنان الجامعي .