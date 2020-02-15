مخاطر ضرب الكرة بـ «الرأس»

وكالات(صدى):

أجرى باحثون من جامعة إنديانا الأمريكية، دراسة على عدد من لاعبي الكرة؛ ليحذروا بعد ذلك من التصدي لكرة القدم بالرأس الذي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات فورية في الدماغ تؤثر على الرؤية.

وأكد الباحثون أن ذلك سبب أضرارًا قصيرة المدى في الدارة التي تربط المادة الرمادية بالعيون؛ فيما تضيف النتائج أن الضربات المتزايدة على الجمجمة خلال مباريات كرة القدم يمكن أن تكون ضارة حتى لو لم تسبب ارتجاجات.

وقالت الدراسة أن أسلاك الدماغ المعطلة تربط بين وظائف العين والوظائف الإدراكية؛ فيما تشير النتائج إلى أن التغييرات بالرأس دون آثار للارتجاج قد تؤثر على وظيفة العين العصبية، على الأقل في المدى القصير.

وكانت دراسة سابقة، نشرت في أكتوبر الماضي، قد كشفت أن لاعبي كرة القدم المحترفين لديهم خطر كبير للوفاة بسبب الخرف والأمراض العصبية الخطيرة الأخرى، بسبب التعامل مع الكرة بالرأس.