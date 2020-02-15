رجل يترك زوجته لرفضه الإنفاق على «مرض طفلتهما»
كشفت سيدة مصرية في دعوى طلاق، عن معاناتها مع زوجها الذي هجرها منذ 4 سنوات، بسبب رفضه الإنفاق على علاج طفلته التي ولدت بخلل جيني، وطردها للشارع، وتزوج على منقولاتها وسرق مصوغاتها الذهبية.
وقالت الزوجة التي طالبت المحكمة بتطليقها من زوجها: ” أنجبت طفلة مريضة فتركني وهرب، وعندما حررت بلاغا ضده بسبب ملاحقتى باتهامات باطلة، ورفضه تسجيل الصغيرة، تعرض للتهديد على يديه وأسرته “.
وأضافت: ” حاول أهلي التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع نفقة علاج الطفل، أو السؤال عنه منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وتركنى معلقة “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93491 ] نشر منذ 20 دقيقة
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