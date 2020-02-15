بالصور.. مواصفات مميزة لسيارة هيونداي الشبابية القادمة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة هيونداي، اليوم السبت، عن مواصفات النسخة الجديدة من سيارات Solaris الاقتصادية الشهيرة، المعروفة في بعض البلدان العربية والآسيوية باسم Accent، والتي تغير تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد فيها عن الجيل القديم.

وأصبح الشبك الأمامي أكبر وأكثر جاذبية، كما تغير تصميم مصابيح الضباب قليلا، وأضحت الانحناءات والفتحات الهوائية على الواجهة الأمامية بارزة أكثر؛ فيما لها واجهة قيادة مختلفة قليلا، مزودة بشاشة كبيرة في منتصفها تعمل باللمس.

وحصل مقود هذه المركبة على أزرار أكثر للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، فضلًا عن أنظمة لاستدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على الطرقات المتعرجة أو المغطاة بالمياه والثلوج، وبمحركات شبيهة بمحركات Solaris الحالية، محرك بنزين بسعة 1.4 ليتر وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل..