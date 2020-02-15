عصابة بينها «محفظ قرآن» تبيع الفتيات القاصرات للأثرياء

القاهرة(صدى):

شكّل محفظ قرآن في مصر ومحامى وعاطلان، شبكة إجرامية منظمة للاتجار في الفتيات القاصرات، وبيعهن بمقابل مائتي ألف جنيه للأثرياء العرب كبار السن وتزويجهن عرفيا؛ ليتم الإطاحة بالعصابة والقبض على جميع أفرادها.

وفي التفاصيل، استقطب المتهمون واصطادوا الفتيات الفقيرات من قرى محافظات مصر واستغلال حاجتهن للمال وإيوائهن بإحدى الأماكن تمهيدا للاتجار بهن، وتزويجهن من أثرياء عرب، بالتحايل من خلال تحرير عقود زواج عرفية؛ ليتم استدراج المتهمين وضبطهم برفقة فتاه تبلغ من العمر 12عامًا.

وكان المتهمون قد قاموا بعرضها مقابل مبلغ مالي وبحوزتهم عقود زواج عرفية وأوراق؛ حيث تم القاء القبض عليهم ومداهمة الوكر الذى يتم إيواء الفتيات فيه وعثر على العديد من الفتيات القاصرات اللاتي اتهمن أعضاء التشكيل بالاعتداء عليهم جنسيا وممارسة الجنس معهن قبل تزويجهن؛ فيما باعوا الفتيات أكثر من مرة دون مراعاة شهور العدة.