بالفيديو.. شاب يرسل خاتم الخطوبة لحبيبته من الفضاء

واشنطن(صدى):

في أكثر عروض الزواج إثارة على الإطلاق ، فاجأ طيار بسلاح الجو الأمريكي حبيبته بعرض زواج من خلال رحلة لبالون حمل خاتم الخطبة إلى الفضاء وعاد به إلى الأرض .

ووثقمقطع فيديو تجرب الشاب المثيرة حيث قام الطيار ستيوارت شيبي بإيهام خطيبته بوضع ميدالية بالبالون ، لكنه قام بتغييره بوضع خاتم الزواج ، وقام بتركيب كاميرا ضغيرة لمراقبة رحلة البالون.

وانطلق البالون ليرتفع كثر من 90 ألف قدم في الفضاء ليبأ بالدوران سريعاً ولينفجر ويسقط على الأرض لتعثر عليه خطيبته “ليسمان” في حقل الذرة بفضل نظام تحديد المواقع العالمي .

وقام الطيار بالجلوس على ركبته وطلب يدها ممسكاً خاتمها الأصلي في أكثر المشاهد رومانسية .