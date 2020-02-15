  • السبت 15

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. 17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من 2020

17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من 2020

17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من 2020
فهد القزيز(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والإستثمار عن 17حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من العام الجاري 2020 ، بينها مخالفات لأنظمة التحفيضات التجارية وغيرها من المخالفات .

وكشفت مصادر أن الوزارة أحالت 1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة العام المنصرم 2019 كان أغلبها في المقاولات وقطاع التجزئة ونشر 55 إعلان تشهير عنها ، وذلك بزيادة 53 % عن 2018 .

كما تم إحالة أكثر من 1300 قضية غش تجاري للنيابة العامة العام الماضي ، ونشر 100 إعلان تشهير عنها .

الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات التستر التجاري تصل إلى 30 % من الغرامات المحكوم بها بعد التحصيل ، فيما تمنح مكافأة بمقدار 25 % في التبليغ عن قضايا الغش التجاري من الغرامات المحكوم بها بعد التحصيل أيضاً .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *