17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من 2020

فهد القزيز(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والإستثمار عن 17حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من العام الجاري 2020 ، بينها مخالفات لأنظمة التحفيضات التجارية وغيرها من المخالفات .

وكشفت مصادر أن الوزارة أحالت 1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة العام المنصرم 2019 كان أغلبها في المقاولات وقطاع التجزئة ونشر 55 إعلان تشهير عنها ، وذلك بزيادة 53 % عن 2018 .

كما تم إحالة أكثر من 1300 قضية غش تجاري للنيابة العامة العام الماضي ، ونشر 100 إعلان تشهير عنها .

الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات التستر التجاري تصل إلى 30 % من الغرامات المحكوم بها بعد التحصيل ، فيما تمنح مكافأة بمقدار 25 % في التبليغ عن قضايا الغش التجاري من الغرامات المحكوم بها بعد التحصيل أيضاً .