عارضات أزياء يرتدين «فساتين شوكولاتة»

أميرة خالد(صدى):

ارتدت عارضات أزياء في عرض أزياء بمعرض «صالون دو شوكولا» السنوي في بروكسل، أول أمس الخميس، ملابسًا مصنوعة من الشوكولاتة؛ حيث من بينها سترة ملونة بها بتلات من الشوكولاتة البارزة من القماش.

ومن جانبها، صرحت مصممة الأزياء سيكستين آن دي مولينا: «هذا مزيج من الأزياء الراقية والشوكولاتة البلجيكية»، لافتة إلى أنها قضت خمسة أشهر في العمل على هذا التصميم الذي يضم 1000 قطعة من الشوكولاتة.

وظهر فستان مزيناً بالشوكولاتة مستوحى من أقنعة المهرجانات، بينما كان هناك فستانًا طويلًا بالألوان البني والبني الفاتح والأحمر ويشبه المشغولات اليدوية، الأمر الذي خطف الأنظار بالأزياء الغريبة.