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احتجاز ركاب 8 طائرات بمطار بلندن بعد الإشتباه بفيروس كورونا

احتجاز ركاب 8 طائرات بمطار بلندن بعد الإشتباه بفيروس كورونا
لندن(صدى):

قررت سلطات مطار هيثرو البريطاني اليوم السبت إحتجاز ركاب 8 طائرات بعدالإشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا بين الركاب .

وطلبت سلطات المطار من الركاب بعد الهبوط الإلتزام بمقاعدهم وعدم مغادرة الطائرة حتى يتم التأكد من الوضع الصحي لهم .

ومن بين الطائرات التي تم إحتجاز ركابها طائرة قادمة من كوالالمبور بعد إشتباه مسؤولي الطيران في إصابة عائلة ماليزية بالفيروس .

وكانت وزارة الصحة الصينية قد أعلنت إرتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 66492 حالة ، وسط زيادة المخاوف من إرتفاع الوفيات .


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