علامات تميز كورونا عن نزلات البرد العادية

بكين(صدى):

مع إنتشار المخاوف حول مرض كورونا القاتل ، أصبح مجرد السعال يثير الشكوك حول الإصابة بالمرض الذي انتشر في الصين و30 دولة في العالم وخلف آلاف الإصابات فضلاً عن وفاة المئات .

وكشفت دراسة صينية حديثة عن الأعراض المؤكدة لفيروس كورونا ، لكن المثير للقلق أنه يمكن للمصاب أن يعدي الآخرين قبل دخوله المستشفى ، إذا لاتظهر الأعراض بوضوح في بداية الإصابة ، وهذه أبرزها :

1- الحمى ، و هي من الأعراض الأكثر شيوعاً بنسبة 99% من المرضى .

2- الإعياء والسعال الجاف ،”ظهرت على نصف المرضى بالدراسة “.

3- آلام في العضلات وصعوبة التنفس ، ظهرث على ثلث المرضى بالدراسة ، بعد 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى .

4- الصداع وإلتهاب الحلق المعروفة في نزلات البرد العادية ، لم تظهر في كورونا إلا في حالات قليلة ، بمعنى أن حدوثهما يشير إلى أنها نزلة برد عادية .

5 – إذا حدثت علامات نزلات البرد في الشباب والنساء يكون إحتمال الإصابة بكورونا أقل ، إذ كشفت الدراسة أن كورونا يصيب كبار السن من الرجال أكثر من الشباب والنساء ، وكان متوسط عمر المرضى 56 عام .