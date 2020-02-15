شرط منح لاوتارو مارتينيز الضوء الأخضر للرحيل إلى برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن إدارة إنتر ميلان عرضت على برشلونة صفقة تبادلية، الصيف المقبل، للسماح برحيل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأكدت أن إنتر ميلان سيسمح برحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، لكن مقابل الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان؛ حيث يريد برشلونة الحصول على خدمات مارتينيز، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، ليعوض المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي يتقدم في العمر.

ومن الصعب على برشلونة التعاقد مع مارتينيز، حيث يرتبط مع إنتر ميلان بعقد حتى يونيو 2023، وتسعى عدة أندية للتعاقد معه؛ فيما سجل 16 هدفا وصنع 4 في 28 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الحالي، علما أنه انضم للفريق صيف 2018 من راسينغ كلوب الأرجنتيني.