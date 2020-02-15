عاصفة من الانتقادات تلحق بترودو عقب مصافحته لظريف بــ«حرارة»

برلين(صدى):

تسبب الظهور الأخير لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، وهو يصافح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحرارة، لتعرضه لسيل من الانتقادات.

وجاء لقاء الثنائي على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، التي عقدت أمس الجمعة.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صور ترودو وظريف، في إشارة إلى أن العلاقات بين الطرفين جيدة، رغم حادث الطائرة الأوكرانية الذي أودي بحياة 57 كندياً.

وأثارت مصافحة ترودو لممثل النظام الإيراني الإرهابي، غضب أهالي ضحايا الطائرة، خاصة وأنهم لا يعلمون ما الذي دار بينهما خلف الأبواب المغلقة.