بغلف يتعرض لوعكة صحية خلال مباراة النصر والشباب: «شكلي توترت بزيادة»

طلال الغامدي(صدى):

تعرض عبد العزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، أمس الجمعة، لوعكة صحية، خلال لقاء النصر والشباب.

وطمأن بغلف الجماهير، على حالته الصحية، مؤكدًا أنه أصبح في حال أفضل، بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وقال عضو النصر الذهبي: أحب اطمئن أحبتي جمهور الشمس الذين شاهدوني عند خروجي من الملعب، بإني بعد الفحوصات الطبية، قبل قليل بأني بخير ولله الحمد والشكر، شكلي توترت بزيادة.

وانتهى لقاء الشباب والنصر بفوز العالمي بنتيجة 4- 2 ، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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