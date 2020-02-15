إمام مسجد يهتك عرض طفل عقب درس تحفيظ القرآن!

القاهرة(صدى):

أقدم إمام مسجد، على فعلة شنعاء، بهتكه لعرض طفل تحت تهديد السلاح، وذلك عقب درس لتحفيظ القرآن الكريم.

وتلقت الشرطة بلاغا من والد الطفل، يتهم أمام مسجد، فى العقد الرابع من العمر، بتهديد ابنه، وممارسة الشذوذ الجنسي معه.

وأبلغ الطفل أصدقائه ووالده بواقعة ممارسة أمام المسجد الشذوذ الجنسي معه، داخل غرفته على حد قول الطفل.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.