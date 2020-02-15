رصاصة طائشة تقتل عروسًا

القاهرة(صدى):

لقت فتاة عشرينية مصرعها في مصر، بسبب رصاصة طائشة استقرت في رأسها، لتسقط جثة هامدة، وفي يديها فستان خطوبتها الذي ذهبت لمعاينته.

وتلقت الشرطة بلاغا من المستشفى بوصول فتاة عمرها 25 سنة جثة هامدة، بها طلق ناري.

وبالتحريات تبين أن المجني عليها تصادف مرورها أثناء حدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين.

وتم ضبط المتورطين وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر فيما بينهم باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، لذات الخلاف، وأقر المتهم الأول بإحدث إصابة المجنى عليها بطريق الخطأ.