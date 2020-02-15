رجل يضرم النيران في نفسه بعد خلاف مع زوجته!

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على إضرام النيران في نفسه، بعدما رفضت زوجته العودة معه لمنزل الزوجية بسبب الخلافات.

وتلقت الشرطة المصرية، بلاغا من سكان العقار بنشوب حريق بإحدى الشقق.

وبانتقال الجهات المسؤولة لمقر الواقعة، تبين أن الرجل أشعل النيران في جسده، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، أدت لوفاته.

وبينت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المنتحر وزوجته، دفعتها للذهاب لمنزل والديها تاركة بيتها، ولم يجد الزوج حلا ليقرر إنهاء حياته بعدما رفضت العودة معه.