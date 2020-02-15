إطلالة غير معتادة لولي عهد أبو ظبي بصحبة حفيده

أبوظبي(صدى):

ظهر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطلالة غير معتادة، بصحبة حفيده محمد نجل وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد.

وفي لقطة عفوية، ظهر ولي عهد أبوظبي مرتديًا آيس كاب وتيشيرت محتضنًا حفيده، في ظهور نادر خارج إطار الرسميات.

يذكر أن آخر القرارات للشيخ محمد بن زايد، إعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما 444 مليون درهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء الاجتماعية.