مقتل شاعر قطري على يد ضابط تركي يشعل الغضب

ماجد القزيز(صدى):

أعلنت مصادر عن مقتل شاعر قطري يدعى مشعل آل عكروم المري، على يد ضابط تركي، بعدما رفض أخذ أوامر منه.

وأشارت تقارير إلى أن الضابط التركي نقل الشاعر القطري إلى غرفة مغلقة واعتدى عليه بالضرب؛ ليرد الأخير دفاعًا عن نفسه إلى أن احتدم الصراع وكانت النهاية مقتل الشاعر بطلق ناري.

وأشعل مقتل الشاعر القطري غضب القطريين، مهاجمين التكتم على الموضوع من قبل حكومتهم.

وأكد قطريون، أن حكومة الحمدين صارت مثل المتفرج حاليا وكل همها البقاء على السلطه ولو كانت كمجرد اسم فقط.