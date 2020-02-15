بعد فوز النصر على الشباب «آل سويلم»: «هاردلك لشيخ الباصات»
علق رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم، على فوز فريقه أمام الشباب بنتيجة 4-2 في قمة مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وهنأ آل سويلم جماهير النصر، قائلا: ألف مبروك لجماهير كبير الرياض، فوز مستحق ومستوى مشرف، هاردلك لشيخ الباصات.
وكعادته أثار تعليق آل سويلم على المباراة جدلا، بين متابعيه.
يذكر أن رصيد النصر ارتفع إلى 38 نقطة في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.
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faeiz[ عدد التعليقات: 1606 ] نشر منذ 48 دقيقة
لولا مساعدة الحكم والفار النايم ماكأن شميتوا الفوز لكن معرف ماتفوزون إلا بمساعدتهم …
أما ردك يالسويلم هذا دليل على نقص في عقلك لاتحسبها مرجله الله يخلف عليك
عالعموم مبروك للنصر وهاردلك للشباب
احمد[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 34 دقيقة
هلا هلا بالشامخ مبكي الطواقي واللوبي الازرق وفريق البروست والمهايطي شيخ الباصات البلطان ههههههههههههههههههههههههههه بكلمه وحده ينقز بلوفهم ههههههههههههههههههه