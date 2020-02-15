بعد فوز النصر على الشباب «آل سويلم»: «هاردلك لشيخ الباصات»

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم، على فوز فريقه أمام الشباب بنتيجة 4-2 في قمة مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وهنأ آل سويلم جماهير النصر، قائلا: ألف مبروك لجماهير كبير الرياض، فوز مستحق ومستوى مشرف، هاردلك لشيخ الباصات.

وكعادته أثار تعليق آل سويلم على المباراة جدلا، بين متابعيه.

يذكر أن رصيد النصر ارتفع إلى 38 نقطة في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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