مسؤول أمريكي: «إيران سبب كل المصائب والبؤس باليمن»

واشنطن(صدى):

صرح المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية ” برايان هوك “، بأن إيران هي المسؤولة عن كل المصائب والمشاكل التي يعاني منها اليمن.

وقال هوك خلال مقابلة تلفزيونية :”إيران مسؤولة عن كل المصائب والبؤس في اليمن”، موضحا إنها بدعم المتمردين الحوثيين تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

يذكر أنه في وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن البحرية الأمريكية اعترضت 358 صاروخًا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن في 9 فبراير الجاري، في بحر العرب.