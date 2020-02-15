الحوثيون يضربون و يعتقلون الشباب لاحتفالهم بـ«يوم الحب»

فهمي محمد(صدى):

أقدمت عناصر ميليشات الحوثي الإرهابية على ضرب العشرات من الشباب واعتقالهم، يوم الجمعة، بالإضافة إلى شتمهم؛ لاحتفالهم بيوم الحب .

وكشف شهود عيان إن ميليشيات الحوثيين قامت بضرب عدد من الشبان بأعقاب البنادق وكان أحدهم يرتدي قميصًا باللون الأحمر في حي حدة بصنعاء.

وأوضح الشبان الذين تم القبض عليهم أنهم لا يعلمون شئ عن عيد الحب وتصادف ارتداء صديقهم للقميص الأحمر.

كما تعرض مسلحي الحوثيين، ا بالسب والشتم لعشرات الفتيات في ذات الحي لارتدائهن أحذية أو شنطًا نسائية باللون الأحمر، بعد اتهامهن باتباع ” اليهود والنصارى “.