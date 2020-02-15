أكثر من 4 آلاف متسابق في «شتاء الرياض للبلوت» يتأهلون إلى المرحلة الثانية من التصفيات

الرياض(صدى):

اختتمت مساء اليوم المرحلة الأولى من تصفيات بطولة “شتاء الرياض للبلوت” التي وجه معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتنفيذها بمجموع جوائز بقيمة مليوني ريال.

وتقام البطولة للمرة الثالثة في المملكة، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتقام خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.

وتنافس في البطولة اليوم في ثاني أيام تصفياتها أكثر من 16 ألف متسابق ومتسابقة، ويستكمل غداً أكثر من 4 آلاف منهم خوض المنافسات.

وشهدت البطولة سلاسة في التنظيم ودخول اللاعبين إلى منطقة اللعب التي بلغت أربع مناطق، بطاقة استيعابية لأكثر من ألفين شخص في الجلسة الواحدة التي تصل مدتها إلى 40 دقيقة.