تاريخ حافل بالأخطاء لحكم مباراة النصر والشباب

نواف السالم(صدى):

أدار مباراة النصر والشباب، في إطار الجولة الـ 18 من دوري المحترفين الحكم أوفيديو هاتيجان الذي أثار جدلًأ في عدد من المباريات السابقة.

وقاد الحكم الروماني مباراة الهلال وأحد في الموسم الماضي، والتي شهدت أخطاء بالجملة ضد الهلال؛ حيث ألغى هدفين للهلال وتجاهل ضربة جزاء لهتان باهبري.

وكان أوفيديو هو قائد النهائي الذي جمع النصر بالباطن في الجولة الأخيرة في الدوري الاستثنائي.

وشهدت مباراة النصر والباطن أخطاء كارثية أيضًا حيث ألغى هدف صحيح للباطن واحتسب هدف للنصر من كرة تجاوزت خط التماس.

وهاجم جمهور الشباب حكم المباراة بعد وقوعه في عدد من الأخطاء ورفضه لمراجعة الفار في أهداف النصر.