طائرة تمنع الركاب من دخول المرحاض

أمستردام(صدى):

منعت طائرة تابعة للخطوط الجوية في هولندا الركاب الكوريين الجنوبيين من دخول المرحاض، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقام طاقم الطائرة بكتابة ورقة باللغة الكورية تفيد بأن دخول الحمام مسموح فقط لطاقم الطائرة، الأمر الذى استفز عدد كبير من الركاب الكوريين الذين اعتبروا أن ذلك يعد نوع من العنصرية، مستشهدين على ذلك بأن الورقة تم كتابتها باللغة الكورية فقط برغم وجود ركاب من جنسيات أخرى داخل الطائرة.

من جهتها، قدمت شركة الطائرة الهولندية اعتذرهما عما بدر من طاقم الطائرة، مؤكدين أن ما حدث مجرد خطأ بشري.