البرهان : طرف ثالث كان وراء اتصالاتنا مع إسرائيل.. ونرحب بالتطبيع

الخرطوم(صدى):

كشف رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن تفاصيل أخرى حول اللقاء الذى تم مؤخرًا بينه وبين رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقال، في تصريحات له، أن هناك طرف ثالث قام بترتيب اللقاء مع الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن ذلك تم فى إطار بحث المصالح الوطنية والأمنية للسوادن، مؤكدًا أن إسرائيل لها دور في رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورحب بتطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك تأييد شعبي واسع له، وأن فئة قليلة هي التى ترفض التطبيع.