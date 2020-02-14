هاشم بن محمد الشريف في ذمة الله

محمد السعران(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى هاشم بن محمد بن مساعد الشريف شقيق عبدالإله بن محمد الشريف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سابقاً، نسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهمّ آنس وحدته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ثبته عند السؤال بقولك الثابت وتجاوز عنه وأرفع درجاته في عليين في عبادك الصالحين وأسكنه فسيح جناتك اللهم آمين يارب العالمين .

وتقدم صحيفة «صدى» خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.

وسيصلى عليه بإذن الله يوم غد (السبت) الموافق ٢١ / ٦ / ١٤٤١هـ ، صلاة الظهر في جامع الراجحي في الرياض الدائري الشرقي مخرج ١٥ .

وسيكون العزاء في مقبرة النسيم، وكذلك بعد صلاة العصر يوم السبت في منزل أخيه عبدالإله بن محمد الشريف في الرياض .

كما أن العزاء يومي الأحد والإثنين في منزل الفقيد بحفر الباطن من بعد صلاة العصر حتى المساء .