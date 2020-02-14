هدف: يستطيع من تجاوز سن 35 الاستفادة من «حافز»

علي القحطاني(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل “حافز” لا يتعلق بوقف إعانة “حافز” لمن بلغ سن 35 عاما.

وقال الصندوق في توضيحه: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل “حافز” إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، يوضح “هدف” أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وأضاف: يستطيع الذي تجاوز عمره 35 عامًا الاستفادة من برنامج ” حافز ” في ظل صعوبة الحصول على عمل حتى سن الـ60 عامًا.