عبدالله وبران: تدخل حمد الصنيع في الأمور الفنية سبب تراجع الاتحاد (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

هاجم لاعب منتخب الكويت السابق عبدالله وبران المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حمد الصنيع.

ولفت ” وبران ” في تصريحات تلفزيونية إلى أن حمد الصنيع يتدخل في جميع الأمور الفنية في الاتحاد، وفقًا لمصادر ومعلومات تصل إليه

ويرى ” وبران ” أن تدخل ” الصنيع ” في الفنيات أمر غير منطقي؛ لافتًا إلى أنه من يتحكم في اختيار اللاعبين والمدربين.

وهاجم بعض الاتحاديون اللاعب الكويتي السابق، مشيرين إلى أنه يعتمد في حديثه على رأي وليست معلومة.