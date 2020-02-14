حفتر يحدد موعد وقف إطلاق النار في ليبيا 

مسقط(صدى):

قال قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر في كلمة للمتظاهرين ببنغازي: “‏لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا”.

وأكد حفتر، أن “الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن”.

وأوضح: “لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة”.

وبعث حفتر رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان”.