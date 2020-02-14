جمال عارف يهاجم اتحاد الكرة بعد عقوبة «ليما»

نواف السالم(صدى):

هاجم الناقد الرياضي جمال عارف، اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بعد إصدار عقوبة لوكاس ليما لاعب الأهلي اليوم الجمعة.

وقال ” عارف ” : ” قبل أسبوعين تعرض لاعب الأهلي ليما إلى بطاقة حمراء مع عقوبة إضافية !! “.

وأضاف: ” لجنة الانضباط تصمت طيلة الاسبوعين ثم تعلن العقوبة اليوم الجمعة وقبل مباراة الاهلي والوحدة بساعات حتى يستفيد الأهلي من اللائحة “.

وتابع : ” ولسه هناك من يدافع عن اتحاد الكرة ولجانه !!!ماذنب الوحدة الخاسر من القرار ؟ “.

يذكر أن الوحدة حقق انتصارًا كبيرًا على الأهلي في مباراة اليوم بثنائية مقابل لاشيء.