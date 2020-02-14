كلوب يكشف حقيقة انضمام صلاح لمنتخب الفراعنة

وكالات(صدى):

أكد مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب عدم اتخاذه لأي قرار بشأن انضمام نجم فريقه، محمد صلاح، للمنتخب المصري خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد أنه سيحتاج لمعلومات إضافية حتى يستطيع إصدار القرار النهائي بشأنه، مضيفا أنه لا يريد خسارة النجم المصري عندما ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس المقبل.

وأضاف أنه سيتحدث مع صلاح بهذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار عدة أمور أخرى.

الجدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي ستنطلق بالتزامن مع أولمبياد طوكيو 2020.