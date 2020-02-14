العسيري يقدم محاضرة «اللون» بجمعية الثقافة والفنون بجدة

علي مرزوق(صدى):

بحضور مدير الجمعية وعدد من المثقفين والفنانين والمهتمين بالفنون ألقى الأستاذ المساعد بكلية التصاميم والفنون في جامعة جدة الدكتور عصام عبد الله عسيري محاضرة بعنوان “اللون: التاريخ البصري من نيوتن لأنظمة اللون الحديثة” بجمعية الثقافة والفنون في جدة مساء يوم الخميس الماضي تطرق فيها إلى ماهية اللون، وما حصل في تاريخ علم البصريات من نظريات حول الرؤية وإدراك اللون عند أفلاطون ارسطو اقليدس بطليموس جالينوس دافنشي، وجهود العالم ابن الهيثم في دحض بعض النظريات منطقيا وصولاً إلى الإنجليزي إسحق نيوتن الذي درس الألوان وقننها بسبب لون قزحي ساحر شاهده على رغوة الصابون، فألهمه وحثه على البحث في طبيعة اللون، مثلما قنّن الجاذبية بسبب سقوط تفاحة.

ثم تناول العسيري اللون في ثقافة الإنسان المتعددة والمعقدة في معاني ودلالات الألوان، وتشريح العين وميكانيزم الرؤية وكيفية إدراك اللون، وكيميائية تصنيع الأصباغ من مصادر نباتية وحيوانية وحجرية، مروراً بنظريات اللون وتصنيفاته وأنظمته وتطبيقاته الكثيرة في مجالات الفنون والتصميم، وقواعد استخدام اللون في العمل الفني، وإنتهاءً بالتنويه عن قدرة اللون على العلاج، والخداع اللوني، الذي بالفعل خدع أحد الحضور وحاول اقناع الجميع بأن الكور في الصورة ملونة وليست لون واحد.