دباس الدوسري: حمدالله أسطورة النصر التاريخي وماجد عبدالله الثاني

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، اليوم الجمعة، على هاتريك المغربي عبدالرزاق حمدالله في شباك الشباب.

وقال ” الدوسري ” عبر حسابه على ” تويتر ” : “حمدالله هداف اسطوووووري حقق أرقام قياسية في مدة زمنية قصيرة جدا مقارنة بغيره “.

وتابع : ” برأيي .. عبدالرزاق حمدالله هو أسطورة النصر التاريخي الأول ثم يأتي النجم ماجد عبدالله ثانيا ثم فهد الهريفي ثالثا “.