دباس الدوسري: حمدالله أسطورة النصر التاريخي وماجد عبدالله الثاني
علق الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، اليوم الجمعة، على هاتريك المغربي عبدالرزاق حمدالله في شباك الشباب.
وقال ” الدوسري ” عبر حسابه على ” تويتر ” : “حمدالله هداف اسطوووووري حقق أرقام قياسية في مدة زمنية قصيرة جدا مقارنة بغيره “.
وتابع : ” برأيي .. عبدالرزاق حمدالله هو أسطورة النصر التاريخي الأول ثم يأتي النجم ماجد عبدالله ثانيا ثم فهد الهريفي ثالثا “.
ظافر الودعاني[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 11 دقيقة
ما أحد طلب رأيك فيهم. هذولا الثلاثة (مع الصعباوي) اكثر من جلد الهلال و طير النوم من عيونك يا سنفور ملتحي. هذا سنفور جديد ما نزل في المسلسل القديم 😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 8 دقائق
اذا سجل في زعي قك ٢٣ هدف و حاب هداف الدوري ست مرات يعادل ماجد. الآن لازال ثالث الجلادين بعد ماجد و السهلاوي