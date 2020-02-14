روسيا تهدد بضرب السياحة في أنقرة

موسكو(صدى):

ذكرت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية أن تركيا ستتعرض لعقوبات اقتصادية قاسية في حالة اذا شنت حرب جديدة في سوريا.

وأكدت الصحيفة استعداد روسيا لفرض هذه العقوبات، لافتة إلى أن السياحة ستكون أول القطاعات التى سيتم معاقبة تركيا فيها، خاصة وأن السياح الروس يأتون في المرتبة الأولى للسياح الأجانب في تركيا.

وأشارت إلى أن روسيا ستحظر السياحة إلى تركيا اذا لم تكف الأخيرة عما يخالف سياساتها، متهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يطعن روسيا بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية.