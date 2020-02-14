بالفيديو.. مقبرة المعلاة تتميز بخاصية مختلفة عن سائر المقابر

نايف السالم(صدى):

تقع ” مقبرة المعلاة ” في الشمال الشرقي من مكة المكرمة، حيث تضم بعض الصحابة والتابعين.

ويوجد بمقبرة المعلاة قبر زوجة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وقبر الصحابي عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر.

وتضم مقبرة المعلاة قبور بني هاشم من أجداد الرسول وأعمامه وقبور بعض الصحابة والتابعين، كما تميزت بخاصية عن سائر مقابر المسلمين وهي أن قبور أهلها بوضع مقوس تجاه الكعبة لقربها بينما قبور المسلمين علي خط واحد تجاه القبلة.