إيغالو يتحدى كورونا ويلتحق بمانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وكالات(صدى):

أعلن غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن المهاجم أوديون إيغالو سيسافر ليلتحق بفريق النادي قبل المواجهة المرتقبة يوم الأثنين المقبل ضد تشيلسي.

وكان المهاجم النيجيري ضمن فريق أولد ترافورد من شنغهاي شينهوا الصيني، وأنهى فترة الوقاية الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، الأمر الذى سيجعل انتقاله لمانشستر يونايتد حدث مؤكد.

ولفت سولشاير إلى أن تواجد اللاعب معه لا يعنى أنه سيكون مستعدا للعب، وربما سيكون مستعدًا للنزول من مقاعد البدلاء للتسجيل.