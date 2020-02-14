بالفيديو.. باصات وعمالة وافدة بين جمهور الشباب يثيران السخرية والجدل

ماجد محمد(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور ساخرة من تواجد عدد كبير من العمالة الوافدة بين جمهور الشباب، وذلك خلال المباراة التى أقيمت بين فريق النادي أمام النصر.

وسخر البعض من امتلاء مدرجات الشباب بالعمالة الوافدة، فيما أكد آخرون أن هناك باصات عمدت إلى نقل الجماهير إلى الملعب من أجل مؤازرة الشباب أمام النصر.

وأثارت مقاطع الفيديو انتباه الإعلامي الرياضي علي العنزي حيث علق علي أحدها، وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر: الباص وصل و معاه جماهير الشباب.