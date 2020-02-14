«صحة الرياض» تنفذ جولات مفاجئة على مرافقها الصحية

سعيد العجل(صدى):

نفذت “صحة الرياض” جولات رقابية مفاجئة على مرافقها الصحية ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ، والتحقق من تطبيق معايير ، مكافحة العدوى ، وفرز الحالات الطارئة .

وذلك من خلال زيارات مفاجئة لفريق متخصص برئاسة مساعد مدير عام الشئون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة الرياض د. علي الجمعة و يرافقه

مدير شئون المستشفيات د.مجاهد الشهري

، ومدير إدارة المراكز المتخصصة والاطباء الزائرون صالح الغانم

، ومدير مكافحة عدوى المنشآت الصحيةحسين الرشيدي .

وشملت الزيارات مستشفيات شقراء ، وحريملاء ، وثادق

للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة .

وكذلك التأكد من تطبيق سياسات و اجراءات مكافحة العدوى ، وقياس مدى معرفة العاملين بطرق التعامل مع فيروس كورونا الحالي ، والمستجد حسب الادلة المحدثة الصادرة من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة في اقسام الطوارئ والكلى .