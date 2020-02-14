بن شرقي يقود الزمالك للسوبر الإفريقي الرابع بثلاثية في الترجي

وكالات(صدى):

نجح نادي الزمالك المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي بفوزه على الترجي التونسي بثنائية مقابل هدف.

وأحرز الهدف الأول للزمالك اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بينما تعادل للترجي عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وتقدم للنادي المصري أشرف بن شرقي في الدقيقة 58، وعزز التقدم بن شرقي في الدقائق الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه فاز الزمالك بـ12 بطولة أفريقية: ( 5 مرات دوري الأبطال أعوام 1984 – 1986 – 1993 – 1996 – 2002) وكأس الكئوس مرة واحدة عام 2000 وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة 2019 وكأس السوبر 3 مرات أعوام 1994 – 1997 – 2003، والبطولة الأفروآسيوية مرتين.