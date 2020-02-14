رجل يبتز امرأة متزوجة بعد تصويرها في أوضاع جنسية مع شاب
أوقفت شرطة المغرب رئيس إحدى الجمعيات بعد أن ابتز ابتزاز سيدة متزوجة بنشر صورها وهي عارية.
وتبين من التحقيقات أن السيدة وقعت ضحية تغرير و استدراج من طرف شاب لأحد المنازل، حيث قام بمضاجعتها وتصويرها عارية بطلب من المتهم مقابل مبلغ مالي.
وقال المتهم أنه قام بذلك رغبة في إجبار السيدة على قطع العلاقة الغرامية التي تربطها بإبنه.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93441 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 10 دقائق
دور لك دروب السعة ترتاح ماتستضيق
خلك بدربك وخلق الله بدربها..