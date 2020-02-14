رجل يبتز امرأة متزوجة بعد تصويرها في أوضاع جنسية مع شاب

مليكة فؤاد(صدى):

أوقفت شرطة المغرب رئيس إحدى الجمعيات بعد أن ابتز ابتزاز سيدة متزوجة بنشر صورها وهي عارية.

وتبين من التحقيقات أن السيدة وقعت ضحية تغرير و استدراج من طرف شاب لأحد المنازل، حيث قام بمضاجعتها وتصويرها عارية بطلب من المتهم مقابل مبلغ مالي.

وقال المتهم أنه قام بذلك رغبة في إجبار السيدة على قطع العلاقة الغرامية التي تربطها بإبنه.