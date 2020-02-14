رسميًا إعلان أول إصابة بـ «كورونا» في مصر :«لم تظهر عليه الأعراض»

القاهرة(صدى):

كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في بيان مشترك مع وزارة الصحة العالمية.

وأوضح البيان المشترك أن المصاب ” أجنبي ” وليس من مواطنا مصريا؛ حيث ثال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.

وأشار مجاهد إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، التي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن دون ظهور أي أعراض مرضية.

وأكد أنه تم نقل الحالة بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة مستقرة تماما.