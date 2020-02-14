بالفيديو.. سوري يبكي بعد هدم منزله بغارة روسية ويصرخ: وين العرب

دمشق(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة بكاء سوري بعد هدم منزله بغارة روسية في حلب، حيث ردد مقولة:” حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقال السوري في المقطع:”ضرب مدافع وطيران وطلعنا أنا وزوجتي وأولادي في الشارع ولا نعرف وين بدنا نروح”، متسائلا:”وين هالعرب.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأثار المقطع حزن وغضب رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين استنكروا الهجمات الروسية في سوريا.

ورأى مغرد، قائلا:” هدم بيته اليوم ولانعلم من الدور القادم عليه للهدم هل هذا مخطط أكبر من هدم بيت هذا المواطن السوري المسكين أم إننا مقبلين على كارثه للقضاء على العرب وتهجيرهم من كل بيت يسكنونه”.

ولفت مغرد آخر:” الكارثة أن روسيا تطالب دول العالم بالمساهمة ﻹعمار سوريا بعد أن دمرتها بالطبع جميع المناقصات من نصيب الشركات الروسية”.