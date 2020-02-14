بالصور.. «حمدالله» يقود النصر لفوز قاتل على الشباب

نواف السالم تصوير: عبدالعزيز حامدي(صدى):

تمكن نادي النصر من الفوز على الشباب، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدّم عبدالرزاق حمدالله للنصر في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل الشباب بهدف أحرزه دانيلو أسبريلا في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، تقدّم كريستيان خوانكا للشباب في الدقيقة 59، قبل أن ينجح حمدالله من إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 82.

وفي الوقت القاتل، أحرز حمدالله هدف الفوز لفريقه من ضربة جزاء، وكذلك أحرز خالد غنام هدفًا رابعًا بعدها بدقائق.

وارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد الشباب عن 25 نقطة في المركز الثامن.