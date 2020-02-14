بالفيديو .. شاب يغامر بحياته لحماية امرأة من سيارة مسرعة برفحاء

رفحاء(صدى):

قام شاب في محافظة رفحاء بالمغامرة بحياته من أجل إنقاذ امرأة وأطفالها من سيارة كانت تسير بسرعة عالية.

ووثق مقطع فيديو ما أقدم عليه الشاب، حيث قام أثناء عبور السيدة بجعل سيارته في مواجهة السيارة المسرعة خلفه.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، حيث اختلفت تعليقاتهم ما بين مدح في شجاعة الشاب، فيما انتقد آخرون مؤكدين أن تصرفه متهور وغير مسؤول وأنه عرض حياته وحياة قائد المركبة الأخرى للخطر.